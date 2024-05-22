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Морской дрон Sea Baby – это многофункциональная платформа, фото: «Укринформ»

Оснащенные «Градами» дроны Sea Baby ударили по Кинбурнской косе — СМИ

22 мая 2024, 11:01
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Морські дрони СБУ Sea Baby відтепер оснащені реактивними системами залпового вогню «Град» та вже завдали ударів по окупантах із моря.


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Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зокрема, в ніч проти 21 травня Sea Baby СБУ спільно з ВМС України ефективно відпрацювали з моря по позиціях росіян на Кінбурнській косі, — зазначає видання.

Зазначається, що наразі Sea Baby — це не просто дрон, а багатофункціональна платформа, яка постійно вдосконалюється. Так, оснащення їх РСЗВ вже показує потужні результати. Джерело агентства також пообіцяло нові сюрпризи для ворога.

Морський дрон Sea Baby – це багатофункціональна платформа, фото: «Укрінформ»

Джерело: «Укрінформ»


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