Первая группа украинских пилотов закончила обучение на самолетах F-16 в США

https://racurs.ua/n195621-pervaya-gruppa-ukrainskih-pilotov-zakonchila-obuchenie-na-samoletah-f-16-v-ssha.html

Ракурс

Перша група українських пілотів закінчила навчання на літаках F-16 у США.

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Про це повідомила речниця Повітряних сил Національної гвардії США Ерін Ханніган, пише Politico

Пілоти проходили підготовку на 162-й військово-повітряній базі Національної гвардії в Тусоні (штат Аризона).

Кількість пілотів і точну дату випуску не повідомляють «з міркувань їхньої безпеки».

Як пише Politico з посиланням на обізнане джерело, пілоти зараз прямують до Європи для проходження додаткової підготовки.

В Україні вже працює перший тренажер F-16, який передала Чехія.