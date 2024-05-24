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Первая группа украинских пилотов закончила обучение на самолетах F-16 в США
Первая группа украинских пилотов закончила обучение на самолетах F-16 в СШАhttps://racurs.ua/n195621-pervaya-gruppa-ukrainskih-pilotov-zakonchila-obuchenie-na-samoletah-f-16-v-ssha.htmlРакурс
Перша група українських пілотів закінчила навчання на літаках F-16 у США.
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Про це повідомила речниця Повітряних сил Національної гвардії США Ерін Ханніган, пише Politico
Пілоти проходили підготовку на 162-й військово-повітряній базі Національної гвардії в Тусоні (штат Аризона).
Кількість пілотів і точну дату випуску не повідомляють «з міркувань їхньої безпеки».
Як пише Politico з посиланням на обізнане джерело, пілоти зараз прямують до Європи для проходження додаткової підготовки.
В Україні вже працює перший тренажер F-16, який передала Чехія.