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Ракурс
Перша група українських пілотів закінчила навчання на літаках F-16 у США

Перша група українських пілотів закінчила навчання на літаках F-16 у США

24 тра 2024, 08:28
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Перша група українських пілотів закінчила навчання на літаках F-16 у США.


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Про це повідомила речниця Повітряних сил Національної гвардії США Ерін Ханніган, пише Politico

Пілоти проходили підготовку на 162-й військово-повітряній базі Національної гвардії в Тусоні (штат Аризона).

Кількість пілотів і точну дату випуску не повідомляють «з міркувань їхньої безпеки».

Як пише Politico з посиланням на обізнане джерело, пілоти зараз прямують до Європи для проходження додаткової підготовки.

В Україні вже працює перший тренажер F-16, який передала Чехія.

Джерело: Ракурс


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