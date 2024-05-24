Ракурсhttps://racurs.ua/
Перша група українських пілотів закінчила навчання на літаках F-16 у США
Перша група українських пілотів закінчила навчання на літаках F-16 у СШАhttps://racurs.ua/ua/n195621-persha-grupa-ukrayinskyh-pilotiv-zakinchyla-navchannya-na-litakah-f-16-u-ssha.htmlРакурс
Перша група українських пілотів закінчила навчання на літаках F-16 у США.
.
Про це повідомила речниця Повітряних сил Національної гвардії США Ерін Ханніган, пише Politico
Пілоти проходили підготовку на 162-й військово-повітряній базі Національної гвардії в Тусоні (штат Аризона).
Кількість пілотів і точну дату випуску не повідомляють «з міркувань їхньої безпеки».
Як пише Politico з посиланням на обізнане джерело, пілоти зараз прямують до Європи для проходження додаткової підготовки.
В Україні вже працює перший тренажер F-16, який передала Чехія.