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Ракурс
Удар по типографии в Харькове — последствия ощутит книгоиздательство всей страны

Удар по типографии в Харькове — последствия ощутит книгоиздательство всей страны

24 мая 2024, 12:32
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Удар по друкарні у Харкові, який завдали російські нацисти 23 травня, серйозно вплине на усю галузь книговидавництва.


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«Радіо Свобода» поговорило з власником друкарні «Фактор-Друк» Сергієм Політучим.

В ефірі він зазначив, що через руйнування типографії сукупна потужність видавництва в Україні може зменшитися «на не менше ніж 30−40%".

85−90% усіх книг, які друкуються в Україні, друкуються у Харкові, — каже Політучий.

Нині усі ці підприємства працюють не у три зміни, а в одну. Потреби видавництв тепер задовольнити буде важче, а процес друкування книг, включаючи й підручники, буде загальмовано.

І таким чином, сам процес друкування книг, включаючи і підручники, яких ми друкували — я не знаю, мабуть, до 50% всіх підручників, які друкувалися у державі. І тому як це будемо робити завтра, я на зараз не знаю. І я розумію, що без підтримки і міжнародної спільноти, і держави це питання буде вирішити дуже важко, — сказав бізнесмен.

Утім, за його словами, навіть із допомогою відновлення роботи друкарні може зайняти чимало часу — щонайменше кілька місяців.

У Харкові встановили особи всіх загиблих внаслідок ударів рф по типографії 23 травня, повідомив керівник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов.

За його словами, чотирьох людей — трьох жінок та чоловіка — упізнали за зразками ДНК: загинули друкарка, дві машиністки та укладальник-пакувальник.

Загалом під час ударів російських військ по Харкову 23 травня загинули семеро людей, 21 людина дістала поранення.

Источник: Ракурс


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