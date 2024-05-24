Генштаб заявил, что армию россии остановили на севере Харьковской области

https://racurs.ua/n195638-genshtab-zayavil-chto-armiu-rossii-ostanovili-na-severe-harkovskoy-oblasti.html

Ракурс

На Харківському напрямку наразі ворога зупинено — Сили Оборони планують і проводять наступальні дії для відновлення втраченого положення.

.

Про це сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Ігор Прохоренко.

Він також зазначає, що російські сили «планують зі сходу обійти місто Куп’янськ, але успіху не мають».

На Харківському напрямку російські окупанти проводили сім штурмових дій. Були відкинуті назад поблизу населених пунктів Глибоке й Липці. Українські воїни дають відсіч та продовжують відбивати 4 атаки противника в районі Вовчанська. По цьому населеному пункту авіація двічі скидала по 2 керовані авіабомби. Ще одним КАБом російські терористи уразили Старицю, — йдеться у повідомленні оперативного командування «Хортиця».

Тим часом президент України Зеленський відвідав 24 травня Харків, де провів нараду щодо ситуації в регіоні та підготовки до опалювального сезону. Там він також прийшов до друкарні, яка була знищена напередодні внаслідок російських ударів.

На Сумщині й Чернігівщині ситуація контрольована. Окупанти накопичують війська на території рф, намагаються знищити українські об'єкти критичної інфраструктури.

На Лиманському, Сіверському, Краматорському напрямках росіяни продовжують намагатися прорвати українську оборону.