Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтоженная российская техника, фото: Генштаб ВСУ

Военные получат дополнительный отпуск за уничтоженную вражескую технику — детали

24 мая 2024, 17:07
999

Українські військові отримуватимуть додаткову відпустку за знищену ворожу техніку.


.

Про це сьогодні, 24 травня, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби з посиланням на постанову Кабміну № 585 від 21 травня 2024 року, у якій

Йдеться про категорію військовослужбовців, котрі беруть безпосередню участь у відсічі збройної агресії рф, — зазначають у ДПСУ.

Зокрема, за знищену техніку можна отримати:

  • за корабель чи літак — п’ять днів відпочинку;
  • за вертоліт, зенітно-ракетний комплекс — чотири дні;
  • за комплекс дальнього візуального спостереження — чотири дні;
  • за танк, САУ, РСЗВ, БМП, БТР — три дні;
  • за інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі — два дні;
  • за засоби контрбатарейної чи електронної боротьби — два дні;
  • за важкі безпілотники великої дальності та ракети — три дні:
  • за середні безпілотники середньої дальності — два дні;
  • за засоби радіоелектронної розвідки — два дні;
  • за легкі безпілотники малої дальності — один день.

За бажанням військовослужбовця вона може надаватися одночасно із наданням щорічної основної відпустки (або її частини), — зазначають у ДПСУ.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров