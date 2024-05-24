Уничтоженная российская техника, фото: Генштаб ВСУ

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Українські військові отримуватимуть додаткову відпустку за знищену ворожу техніку.

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Про це сьогодні, 24 травня, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби з посиланням на постанову Кабміну № 585 від 21 травня 2024 року, у якій

Йдеться про категорію військовослужбовців, котрі беруть безпосередню участь у відсічі збройної агресії рф, — зазначають у ДПСУ.

Зокрема, за знищену техніку можна отримати:

за корабель чи літак — п’ять днів відпочинку;

за вертоліт, зенітно-ракетний комплекс — чотири дні;

за комплекс дальнього візуального спостереження — чотири дні;

за танк, САУ, РСЗВ, БМП, БТР — три дні;

за інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі — два дні;

за засоби контрбатарейної чи електронної боротьби — два дні;

за важкі безпілотники великої дальності та ракети — три дні:

за середні безпілотники середньої дальності — два дні;

за засоби радіоелектронної розвідки — два дні;

за легкі безпілотники малої дальності — один день.