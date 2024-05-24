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Уничтоженная российская техника, фото: Генштаб ВСУ
Военные получат дополнительный отпуск за уничтоженную вражескую технику — деталиhttps://racurs.ua/n195641-voennye-poluchat-dopolnitelnyy-otpusk-za-unichtojennuu-vrajeskuu-tehniku-detali.htmlРакурс
Українські військові отримуватимуть додаткову відпустку за знищену ворожу техніку.
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Про це сьогодні, 24 травня, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби з посиланням на постанову Кабміну № 585 від 21 травня 2024 року, у якій
Йдеться про категорію військовослужбовців, котрі беруть безпосередню участь у відсічі збройної агресії рф, — зазначають у ДПСУ.
Зокрема, за знищену техніку можна отримати:
- за корабель чи літак — п’ять днів відпочинку;
- за вертоліт, зенітно-ракетний комплекс — чотири дні;
- за комплекс дальнього візуального спостереження — чотири дні;
- за танк, САУ, РСЗВ, БМП, БТР — три дні;
- за інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі — два дні;
- за засоби контрбатарейної чи електронної боротьби — два дні;
- за важкі безпілотники великої дальності та ракети — три дні:
- за середні безпілотники середньої дальності — два дні;
- за засоби радіоелектронної розвідки — два дні;
- за легкі безпілотники малої дальності — один день.
За бажанням військовослужбовця вона може надаватися одночасно із наданням щорічної основної відпустки (або її частини), — зазначають у ДПСУ.