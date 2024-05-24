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Первые снимки со спутника «Эвклид» обнаружили миллиарды звезд-сирот, фото: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, M. Montes (IAC) и J.-C Cuillandre (CEA Paris-Saclay)

Миллиарды звезд-сирот обнаружили первые снимки европейского космического телескопа «Эвклид» (ФОТО)

24 мая 2024, 17:38
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Перші наукові знімки, зроблені космічним телескопом «Евклід», розробленим Європейським космічним агентством, виявили понад 1 тис. 500 мільярдів зірок-сиріт (тобто зірок поза межами галактик), розкиданих по всьому скупченню галактик Персея.


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Це відкриття проливає світло на походження цих небесних мандрівників, повідомляє прес-служба Ноттінгемського університету (Велика Британія).

Скупчення Персея, розташоване на відстані 240 млн світлових років від Землі, є однією з наймасивніших структур Всесвіту, що налічує тисячі галактик. Однак серед цього космічного ансамблю супутник «Евклід» зафіксував слабке примарне світло — зорі-сироти, що дрейфують між галактиками скупчення, — зазначається у статті.

Хоча розсіяне світло від зірок-сиріт у понад 100 тис. разів слабкіше, ніж найтемніше нічне небо на Землі, воно розподілене в такому великому об'ємі, що загалом на нього припадає близько 20% світності всього скупчення, наголошують дослідники.

Зазначається, що зірки природним чином формуються всередині галактик, тому присутність зірок-сиріт поза цими структурами підняла інтригуючі питання про їхнє походження:

  • зірки-сироти характеризуються блакитнуватим відтінком і скупченим розташуванням. Виходячи з цих особливостей, астрономи, які брали участь у дослідженні, припускають, що зірки були вирвані з околиць галактик і в результаті повного розпаду менших скупчень галактик, відомих як карликові;
  • очікувалося, що після відриву від своїх батьківських галактик осиротілі зорі обертаються навколо найбільшої галактики в скупченні. Однак це дослідження виявило несподівану знахідку — зірки-сироти натомість обертаються навколо точки між двома найяскравішими галактиками в скупченні.

Це нове спостереження свідчить про те, що масивне скупчення Персея, можливо, нещодавно зазнало злиття з іншою групою галактик, — зазначають учені. — Це нещодавнє злиття могло спричинити гравітаційне збурення, внаслідок чого або наймасивніша галактика, або зірки-сироти відхилилися від своїх очікуваних орбіт, що призвело до спостережуваного розбіжності.

Зображення, зроблене супутником «Евклід», показує скупчення галактик Персея, залите м’яким синім світлом, що виходить від зірок-сиріт. Ці зірки-сироти розсіяні по всьому скупченню, простягаючись на 2 млн світлових років від його центру. Скупчення галактик виділяються сяючими еліптичними формами на тлі темного простору космосу. Фото: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, image processing by M. Montes (IAC) and J.-C. Cuillandre (CEA Paris-Saclay)

Источник: Ракурс


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