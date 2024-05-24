Перші знімки з супутника «Евклід» виявили мільярди зірок-сиріт, фото: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, image processing by M. Montes (IAC) and J.-C. Cuillandre (CEA Paris-Saclay)

https://racurs.ua/ua/n195642-milyardy-zirok-syrit-vyyavyly-pershi-znimky-ievropeyskogo-kosmichnogo-teleskopa-evklid-foto.html

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Перші наукові знімки, зроблені космічним телескопом «Евклід», розробленим Європейським космічним агентством, виявили понад 1 тис. 500 мільярдів зірок-сиріт (тобто зірок поза межами галактик), розкиданих по всьому скупченню галактик Персея.

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Це відкриття проливає світло на походження цих небесних мандрівників, повідомляє прес-служба Ноттінгемського університету (Велика Британія).

Скупчення Персея, розташоване на відстані 240 млн світлових років від Землі, є однією з наймасивніших структур Всесвіту, що налічує тисячі галактик. Однак серед цього космічного ансамблю супутник «Евклід» зафіксував слабке примарне світло — зорі-сироти, що дрейфують між галактиками скупчення, — зазначається у статті.

Хоча розсіяне світло від зірок-сиріт у понад 100 тис. разів слабкіше, ніж найтемніше нічне небо на Землі, воно розподілене в такому великому об'ємі, що загалом на нього припадає близько 20% світності всього скупчення, наголошують дослідники.

Зазначається, що зірки природним чином формуються всередині галактик, тому присутність зірок-сиріт поза цими структурами підняла інтригуючі питання про їхнє походження:

зірки-сироти характеризуються блакитнуватим відтінком і скупченим розташуванням. Виходячи з цих особливостей, астрономи, які брали участь у дослідженні, припускають, що зірки були вирвані з околиць галактик і в результаті повного розпаду менших скупчень галактик, відомих як карликові;

очікувалося, що після відриву від своїх батьківських галактик осиротілі зорі обертаються навколо найбільшої галактики в скупченні. Однак це дослідження виявило несподівану знахідку — зірки-сироти натомість обертаються навколо точки між двома найяскравішими галактиками в скупченні.