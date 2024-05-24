Мільярди зірок-сиріт виявили перші знімки європейського космічного телескопа «Евклід» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n195642-milyardy-zirok-syrit-vyyavyly-pershi-znimky-ievropeyskogo-kosmichnogo-teleskopa-evklid-foto.htmlРакурс
Перші наукові знімки, зроблені космічним телескопом «Евклід», розробленим Європейським космічним агентством, виявили понад 1 тис. 500 мільярдів зірок-сиріт (тобто зірок поза межами галактик), розкиданих по всьому скупченню галактик Персея.
Це відкриття проливає світло на походження цих небесних мандрівників, повідомляє прес-служба Ноттінгемського університету (Велика Британія).
Скупчення Персея, розташоване на відстані 240 млн світлових років від Землі, є однією з наймасивніших структур Всесвіту, що налічує тисячі галактик. Однак серед цього космічного ансамблю супутник «Евклід» зафіксував слабке примарне світло — зорі-сироти, що дрейфують між галактиками скупчення, — зазначається у статті.
Хоча розсіяне світло від зірок-сиріт у понад 100 тис. разів слабкіше, ніж найтемніше нічне небо на Землі, воно розподілене в такому великому об'ємі, що загалом на нього припадає близько 20% світності всього скупчення, наголошують дослідники.
Зазначається, що зірки природним чином формуються всередині галактик, тому присутність зірок-сиріт поза цими структурами підняла інтригуючі питання про їхнє походження:
- зірки-сироти характеризуються блакитнуватим відтінком і скупченим розташуванням. Виходячи з цих особливостей, астрономи, які брали участь у дослідженні, припускають, що зірки були вирвані з околиць галактик і в результаті повного розпаду менших скупчень галактик, відомих як карликові;
- очікувалося, що після відриву від своїх батьківських галактик осиротілі зорі обертаються навколо найбільшої галактики в скупченні. Однак це дослідження виявило несподівану знахідку — зірки-сироти натомість обертаються навколо точки між двома найяскравішими галактиками в скупченні.
Це нове спостереження свідчить про те, що масивне скупчення Персея, можливо, нещодавно зазнало злиття з іншою групою галактик, — зазначають учені. — Це нещодавнє злиття могло спричинити гравітаційне збурення, внаслідок чого або наймасивніша галактика, або зірки-сироти відхилилися від своїх очікуваних орбіт, що призвело до спостережуваного розбіжності.