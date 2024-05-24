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Рашисты наращивают новые группировки войск, фото: newsua.one

рф наращивает группировку на границе с Черниговской и Сумской областями — Генштаб

24 мая 2024, 21:59
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Російські загарбники проводять дії, спрямовані на нарощування свого угруповання на межі з Чернігівською областю та біля кордону із Сумщиною.


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Про це під час брифінгу розповів т.в.о. заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ полковник Ігор Прохоренко, повідомляє агентство «Укрінформ».

Що стосується Сумського напрямку, там на сьогодні обстановка стабільна, контрольована, в прикордонних районах рф утримує відповідне угруповання військ, яке проводить сковуючі дії, з метою недопущення перекидання наших підрозділів на інші загрозливі напрямки, — зазначив він.

Також ворог проводить дії, спрямовані на нарощування свого угруповання на межі з Чернігівською та решти прикордоння Сумської області.

Кожен день там противник наносить авіаційні, артилерійські удари по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі, застосовує БПЛА типу «Шахед», — зазначив Прохоренко.

На інших напрямках, за словами Прохоренка, обстановка стабільна, різких змін не зазнала.

Джерело: «Укрінформ»


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