Рашисты наращивают новые группировки войск, фото: newsua.one

https://racurs.ua/n195650-rf-naraschivaet-gruppirovku-na-granice-s-chernigovskoy-i-sumskoy-oblastyami-genshtab.html

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Російські загарбники проводять дії, спрямовані на нарощування свого угруповання на межі з Чернігівською областю та біля кордону із Сумщиною.

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Про це під час брифінгу розповів т.в.о. заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ полковник Ігор Прохоренко, повідомляє агентство «Укрінформ».

Що стосується Сумського напрямку, там на сьогодні обстановка стабільна, контрольована, в прикордонних районах рф утримує відповідне угруповання військ, яке проводить сковуючі дії, з метою недопущення перекидання наших підрозділів на інші загрозливі напрямки, — зазначив він.

Також ворог проводить дії, спрямовані на нарощування свого угруповання на межі з Чернігівською та решти прикордоння Сумської області.

Кожен день там противник наносить авіаційні, артилерійські удари по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі, застосовує БПЛА типу «Шахед», — зазначив Прохоренко.

На інших напрямках, за словами Прохоренка, обстановка стабільна, різких змін не зазнала.

Джерело: «Укрінформ»