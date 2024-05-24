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Ракурс
Санкции против российских телеканалов продлены, фото: StopFake

Зеленский продлил санкции против российских телеканалов еще на 10 лет

24 мая 2024, 22:56
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Володимир Зеленський, президент України, підписав указ № 340/2024, згідно з яким ще на 10 років продовжено санкції проти низки російських пропагандистських телеканалів, таких як РЕН ТВ, НТВ, «Звезда», ТНТ тощо.


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Відповідний указ, який вводить в дію рішення РНБО від 22 травня 2024 року «Про застосування і скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», опублікований на сайті президента.

Санкції стосуються низки телеканалів, газет та інформагенств у рф та тимчасово окупованому Криму. Зокрема:

  • мультимедійного інформаційного центру «Известия»;
  • газети «Московский комсомолец»;
  • АТ «Москва Медіа»;
  • АТ «Перший канал. Всесвітня мережа»;
  • ТОВ «Ураніс»;
  • інформаційного центру радіомовлення, мистецтва і культури «Віра, надія, любов»;
  • АТ «Телерадіокомпанія «Петербург»;
  • телерадіокомпанії «Крим»;
  • інформаційної платформи «Кримпрес»;
  • Кримської газети;
  • телерадіокомпанії «Ялта».

Санкції, зокрема, передбачають:

  • блокування активів;
  • обмеження торгових операцій;
  • запобігання виведенню капіталу за межі України;
  • заборону діяльності на території України та в’їзду в Україну.

Источник: Ракурс


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