Зеленский продлил санкции против российских телеканалов еще на 10 лет

Ракурсhttps://racurs.ua/
Санкции против российских телеканалов продлены, фото: StopFake
Зеленский продлил санкции против российских телеканалов еще на 10 летhttps://racurs.ua/n195652-zelenskiy-prodlil-sankcii-protiv-rossiyskih-telekanalov-esche-na-10-let.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, підписав указ № 340/2024, згідно з яким ще на 10 років продовжено санкції проти низки російських пропагандистських телеканалів, таких як РЕН ТВ, НТВ, «Звезда», ТНТ тощо.
.
Відповідний указ, який вводить в дію рішення РНБО від 22 травня 2024 року «Про застосування і скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», опублікований на сайті президента.
Санкції стосуються низки телеканалів, газет та інформагенств у рф та тимчасово окупованому Криму. Зокрема:
- мультимедійного інформаційного центру «Известия»;
- газети «Московский комсомолец»;
- АТ «Москва Медіа»;
- АТ «Перший канал. Всесвітня мережа»;
- ТОВ «Ураніс»;
- інформаційного центру радіомовлення, мистецтва і культури «Віра, надія, любов»;
- АТ «Телерадіокомпанія «Петербург»;
- телерадіокомпанії «Крим»;
- інформаційної платформи «Кримпрес»;
- Кримської газети;
- телерадіокомпанії «Ялта».
Санкції, зокрема, передбачають:
- блокування активів;
- обмеження торгових операцій;
- запобігання виведенню капіталу за межі України;
- заборону діяльності на території України та в’їзду в Україну.