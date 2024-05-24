Зеленський продовжив санкції проти російських телеканалів ще на 10 років

Санкції проти російських телеканалів продовжено, фото: StopFake

https://racurs.ua/ua/n195652-zelenskyy-prodovjyv-sankciyi-proty-rosiyskyh-telekanaliv-sche-na-10-rokiv.html

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Володимир Зеленський, президент України, підписав указ № 340/2024, згідно з яким ще на 10 років продовжено санкції проти низки російських пропагандистських телеканалів, таких як РЕН ТВ, НТВ, «Звезда», ТНТ тощо.

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Відповідний указ, який вводить в дію рішення РНБО від 22 травня 2024 року «Про застосування і скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», опублікований на сайті президента.

Санкції стосуються низки телеканалів, газет та інформагенств у рф та тимчасово окупованому Криму. Зокрема:

мультимедійного інформаційного центру «Известия»;

газети «Московский комсомолец»;

АТ «Москва Медіа»;

АТ «Перший канал. Всесвітня мережа»;

ТОВ «Ураніс»;

інформаційного центру радіомовлення, мистецтва і культури «Віра, надія, любов»;

АТ «Телерадіокомпанія «Петербург»;

телерадіокомпанії «Крим»;

інформаційної платформи «Кримпрес»;

Кримської газети;

телерадіокомпанії «Ялта».

Санкції, зокрема, передбачають: