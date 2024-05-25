В Украине 25 мая будут отключать электроэнергию, фото:

https://racurs.ua/n195662-grafiki-otklucheniy-po-vsey-ukraine-25-maya-budut-deystvovat-s-20-00-do-24-00-ukrenergo.html

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В усіх регіонах України сьогодні, 25 травня, продовжено термін обмеження споживання електроенергії для побутових та промислових споживачів.

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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Тепер застосування графіків погодинних відключень можливу з 20.00 до 24.00, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що живлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.