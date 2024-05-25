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В Україні 25 травня відключатимуть електроенергію
Графіки відключень по всій Україні 25 травня діятимуть з 20.00 до 24.00 — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n195662-grafiky-vidkluchen-po-vsiy-ukrayini-25-travnya-diyatymut-z-20-00-do-24-00-ukrenergo.htmlРакурс
В усіх регіонах України сьогодні, 25 травня, продовжено термін обмеження споживання електроенергії для побутових та промислових споживачів.
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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Тепер застосування графіків погодинних відключень можливу з 20.00 до 24.00, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що живлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.