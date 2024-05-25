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В Україні 25 травня відключатимуть електроенергію

Графіки відключень по всій Україні 25 травня діятимуть з 20.00 до 24.00 — Укренерго

25 тра 2024, 12:45
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В усіх регіонах України сьогодні, 25 травня, продовжено термін обмеження споживання електроенергії для побутових та промислових споживачів.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Тепер застосування графіків погодинних відключень можливу з 20.00 до 24.00, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що живлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Джерело: Ракурс


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