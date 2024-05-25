В Україні тривають відключення електроенергії

https://racurs.ua/ua/n195661-vidkluchennya-svitla-25-travnya-budut-dovshymy-nij-ochikuvalosya-dtek.html

Ракурс

Відключення електроенергії в Україні сьогодні, 25 травня, у низці регіонів триватимуть довше, ніж раніше прогнозувалося.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі ДТЕК.

Укренерго змінив години введення лімітів на 25 травня, — вказано в повідомленні. — Київ, Київщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: графіки відключень діятимуть сьогодні з 20.00 до 24.00.

Зазначається, що впродовж дня — до 20.00 — відключення не передбачені.

Гендиректор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко на своїй Фейсбук-сторінці зазначив, що покриття потреб для Києва становить до 80% (на 7% менше за прогноз).

Нагадаємо, вчора в «Укренерго» повідомляли, що 25 травня очікувалося лише дві години відключень електроенергії по всій країні — у період максимального вечірнього споживання з 20.00 до 22.00.