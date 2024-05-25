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Тысячи детей считаются пропавшими из-за российской агрессии
Более двух тысяч детей считаются пропавшими из-за российского вторжения — омбудсменhttps://racurs.ua/n195663-bolee-dvuh-tysyach-detey-schitautsya-propavshimi-iz-za-rossiyskogo-vtorjeniya-ombudsmen.htmlРакурс
В Україні 2 тис. 21 дитина вважається зниклою внаслідок російської агресії.
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Про це сьогодні, 25 травня, у Міжнародний день зниклих безвісти дітей, розповів у своєму Telegram-каналі Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
На жаль, з початком російсько-української війни ця проблема стала для нас ще боліснішою: незаконні депортації, викрадення дітей росіянами, хаос, що коїться на тимчасово окупованих територіях, — наголосив Лубінець. — Все це тільки посилює проблему та збільшує кількість зниклих безвісти дітей.
Лубінець наголошує - в разі зникнення дитини слід негайно повідомляти про це у поліцію.
У разі, якщо Ваші права або права Вашої дитини порушені, Ви можете звернутися до мене, як Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008; ✉ на електронну пошту: [email protected]; на гарячу лінію: 0800501720, — додав він.