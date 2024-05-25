Тысячи детей считаются пропавшими из-за российской агрессии

https://racurs.ua/n195663-bolee-dvuh-tysyach-detey-schitautsya-propavshimi-iz-za-rossiyskogo-vtorjeniya-ombudsmen.html

Ракурс

В Україні 2 тис. 21 дитина вважається зниклою внаслідок російської агресії.

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Про це сьогодні, 25 травня, у Міжнародний день зниклих безвісти дітей, розповів у своєму Telegram-каналі Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

На жаль, з початком російсько-української війни ця проблема стала для нас ще боліснішою: незаконні депортації, викрадення дітей росіянами, хаос, що коїться на тимчасово окупованих територіях, — наголосив Лубінець. — Все це тільки посилює проблему та збільшує кількість зниклих безвісти дітей.

Лубінець наголошує - в разі зникнення дитини слід негайно повідомляти про це у поліцію.