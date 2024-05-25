Последствия российских обстрелов, фото: Харьковская областная прокуратура

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Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 25 травня, приблизно о 3.00 здійснили обстріл селища Борова Ізюмського району.

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За попередньою інформацією, ворог бив по селищу з реактивної системи залпового вогню «Смерч». Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

В результаті обстрілу, зокрема, пошкоджено:

житлові будинки;

адміністративні будівлі;

магазини;

павільйони.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).