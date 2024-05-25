Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских обстрелов, фото: Харьковская областная прокуратура
Рашисты ночью из «смерчей» обстреляли поселок на Харьковщине (ФОТО)https://racurs.ua/n195666-rashisty-nochu-iz-smerchey-obstrelyali-poselok-na-harkovschine-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 25 травня, приблизно о 3.00 здійснили обстріл селища Борова Ізюмського району.
.
За попередньою інформацією, ворог бив по селищу з реактивної системи залпового вогню «Смерч». Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
В результаті обстрілу, зокрема, пошкоджено:
- житлові будинки;
- адміністративні будівлі;
- магазини;
- павільйони.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).