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Ракурс
Последствия российских обстрелов, фото: Харьковская областная прокуратура

Рашисты ночью из «смерчей» обстреляли поселок на Харьковщине (ФОТО)

25 мая 2024, 14:32
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Російські загарбники сьогодні, 25 травня, приблизно о 3.00 здійснили обстріл селища Борова Ізюмського району.


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За попередньою інформацією, ворог бив по селищу з реактивної системи залпового вогню «Смерч». Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

В результаті обстрілу, зокрема, пошкоджено:

  • житлові будинки;
  • адміністративні будівлі;
  • магазини;
  • павільйони.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського обстрілу, фото: Харківська обласна прокуратура

Источник: Ракурс


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