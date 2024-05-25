Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського обстрілу, фото: Харківська обласна прокуратура

Рашисти вночі зі «смерчів» обстріляли селище на Харківщині (ФОТО)

25 тра 2024, 14:32
999

Російські загарбники сьогодні, 25 травня, приблизно о 3.00 здійснили обстріл селища Борова Ізюмського району.


.

За попередньою інформацією, ворог бив по селищу з реактивної системи залпового вогню «Смерч». Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

В результаті обстрілу, зокрема, пошкоджено:

  • житлові будинки;
  • адміністративні будівлі;
  • магазини;
  • павільйони.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського обстрілу, фото: Харківська обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів