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Эвакуацию на Bradley прикрыли артиллеристы - видео 47 ОМБ
Эвакуацию на Bradley прикрыли артиллеристы — видео 47 ОМБhttps://racurs.ua/n195703-evakuaciu-na-bradley-prikryli-artilleristy-video-47-omb.htmlРакурс
Сухопутні війська та 47 окрема механізована бригада показала взаємодію екіпажів Bradley та артилеристів під час евакуації українських бійців.
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Один з екіпажів потрапив під щільний вогонь ворога, який вгомонили артилеристи 47 ОМБ. Таким чином вдалося евакуювати воїнів з іншої української БМП.