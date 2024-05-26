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Ракурс
Евакуацію на Bradley прикрили артилеристи - відео 47 ОМБ

Евакуацію на Bradley прикрили артилеристи — відео 47 ОМБ

26 тра 2024, 18:52
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Сухопутні війська та 47 окрема механізована бригада показала взаємодію екіпажів Bradley та артилеристів під час евакуації українських бійців.


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Один з екіпажів потрапив під щільний вогонь ворога, який вгомонили артилеристи 47 ОМБ. Таким чином вдалося евакуювати воїнів з іншої української БМП.

Джерело: Ракурс


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