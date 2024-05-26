Ракурсhttps://racurs.ua/
Евакуацію на Bradley прикрили артилеристи - відео 47 ОМБ
Евакуацію на Bradley прикрили артилеристи — відео 47 ОМБhttps://racurs.ua/ua/n195703-evakuaciu-na-bradley-prykryly-artylerysty-video-47-omb.htmlРакурс
Сухопутні війська та 47 окрема механізована бригада показала взаємодію екіпажів Bradley та артилеристів під час евакуації українських бійців.
.
Один з екіпажів потрапив під щільний вогонь ворога, який вгомонили артилеристи 47 ОМБ. Таким чином вдалося евакуювати воїнів з іншої української БМП.