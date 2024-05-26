Армія потребує молодих солдатів, а середній вік бійців ЗСУ 43-45 років, - Bloomberg

https://racurs.ua/ua/n195702-armiya-potrebuie-molodyh-soldativ-a-seredniy-vik-biyciv-zsu-43-45-rokiv-bloomberg.html

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Україна відправляє на фронт старших солдатів, але армія потребує молодих.

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Високопоставлений військовий чиновник, який говорив з Bloomberg на умовах анонімності, заявив, що середній вік бійців зараз 43−45 років.

Торік колишній міністр оборони московитів шойгу виклав російському диктатору путіну детальні плани щодо подальшого розширення збройних сил росії: до 1,5 мільйона осіб з 1,15 мільйона зараз. Поки що російські військові приваблюють солдатів обіцянками щедрої зарплати та новим законом, що полегшує молодим призовникам службу на передовій.

В Україні рекрутинг залишається складним завданням.

Одним із факторів є те, що матері, які покинули свою країну з синами-підлітками, не повертають їх назад. Тому менше чоловіків реєструються у найнижчому віці — 18, 19 або 20 років.

Окрім непопулярної політики відправки української молоді на фронт, звільнення чоловіків у віці від 18 до 25 років від участі в бойових діях на фронті мотивоване вірою в те, що вони стануть ключем до відновлення України в майбутньому. Ми не знаємо, як довго триватиме війна, і які ресурси нам знадобляться, і як довго, — сказав депутат Сергій Рахманін, член парламентського комітету з питань безпеки і оборони в інтерв’ю агентству Bloomberg.

Закон про зниження призовного віку пролежав на столі президента України Володимира Зеленського майже рік, перш ніж він його підписав.

Одна з його цілей — запровадити обов’язковий базовий військовий вишкіл для чоловіків віком від 18 до 25 років. Велика кількість молодих людей не отримують жодних військових навичок, — наголосив Рахманін.

Обтяжений більш ніж чотирма тисячами поправок, закон, який набув чинності 18 травня, також звужує перелік звільнень від військової служби та ускладнює ухилення від призову.

Він мав містити положення, що обмежує термін служби призовників трьома роками, щоб заспокоїти їхні сім’ї, але його було вилучено за вказівкою командувача військами Олександра Сирського.