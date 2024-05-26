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Российские нацисты разрушили аэропорт в Запорожье
Российские нацисты разрушили аэропорт в Запорожье (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n195709-rossiyskie-nacisty-razrushili-aeroport-v-zaporoje-foto-video.htmlРакурс
Вдень 26 травня російські війська завдали удару по аеропорту в Запоріжжі, фактично повністю зруйнувавши будівлю.
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Повітряні сили приблизно о 16.00 попереджали про швидкісну ціль.
Згодом про влучання та руйнування повідомив, виклавши відповідні фото, народний депутат Муса Магомедов, колишній гендиректор ПрАТ «Запоріжкокс».
Черговий аеропорт-красень розвалили, цього разу в Запоріжжі. Горіть у пеклі. В окремому… для тих хто знищує наші аеропорти, ворота свободи, точно є окреме персональне пекло, — написав нардеп.
Нагадаємо, що новий термінал аеропорту побудували у мсті у 2020 році. Він був таким:
Від початку повномасштабного вторгнення аеропорт двічі піддавався ударам: 27 лютого 2022 року та у ніч з 9 на 10 червня 2022 року.