Российские нацисты разрушили аэропорт в Запорожье

https://racurs.ua/n195709-rossiyskie-nacisty-razrushili-aeroport-v-zaporoje-foto-video.html

Ракурс

Вдень 26 травня російські війська завдали удару по аеропорту в Запоріжжі, фактично повністю зруйнувавши будівлю.

.

Повітряні сили приблизно о 16.00 попереджали про швидкісну ціль.

Згодом про влучання та руйнування повідомив, виклавши відповідні фото, народний депутат Муса Магомедов, колишній гендиректор ПрАТ «Запоріжкокс».

Черговий аеропорт-красень розвалили, цього разу в Запоріжжі. Горіть у пеклі. В окремому… для тих хто знищує наші аеропорти, ворота свободи, точно є окреме персональне пекло, — написав нардеп.

Нагадаємо, що новий термінал аеропорту побудували у мсті у 2020 році. Він був таким:

Від початку повномасштабного вторгнення аеропорт двічі піддавався ударам: 27 лютого 2022 року та у ніч з 9 на 10 червня 2022 року.