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Ракурс
Российские нацисты разрушили аэропорт в Запорожье

Российские нацисты разрушили аэропорт в Запорожье (ФОТО, ВИДЕО)

26 мая 2024, 22:18
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Вдень 26 травня російські війська завдали удару по аеропорту в Запоріжжі, фактично повністю зруйнувавши будівлю.


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Повітряні сили приблизно о 16.00 попереджали про швидкісну ціль.

Згодом про влучання та руйнування повідомив, виклавши відповідні фото, народний депутат Муса Магомедов, колишній гендиректор ПрАТ «Запоріжкокс».

Черговий аеропорт-красень розвалили, цього разу в Запоріжжі. Горіть у пеклі. В окремому… для тих хто знищує наші аеропорти, ворота свободи, точно є окреме персональне пекло, — написав нардеп.

Нагадаємо, що новий термінал аеропорту побудували у мсті у 2020 році. Він був таким:

Від початку повномасштабного вторгнення аеропорт двічі піддавався ударам: 27 лютого 2022 року та у ніч з 9 на 10 червня 2022 року.

Источник: Ракурс


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