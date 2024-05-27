В Киеве установят шесть мини-ТЭЦ

https://racurs.ua/n195713-v-kieve-ustanovyat-shest-mini-tec.html

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Київська міська рада затвердила концепцію встановлення 6 міні-ТЕЦ потужністю 20−324 МВт по всьому місту, щоб підвищити сталість та автономність енергопостачання Києва для до 300 тис. мешканців під час та після війни.

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Київрада схвалила концепцію відновлення енергосистеми Києва. Йдеться про створення на базі сучасних газових турбін, газопоршневих установок так званих міні-ТЕЦ, які будуть розподілені Києвом і наближені до споживача.

Планується, що така концепція дозволить підвищити стійкість, ефективність та автономність енергозабезпечення столиці, що є критично необхідним як в умовах війни, так і після її завершення.

Вартість впровадження концепції у повному обсязі — до €1,2 млрд, термін реалізації — 12−15 років.

Перший етап до кінця року передбачає забезпечення безперебійним постачанням тепла близько 300 тис. киян.

Шість нових міні-ТЕЦ будуть розташовані на правому та лівому берегах Києва в місцях, де проживають багато людей, — секретар Київської міської ради, заступник міського голови Києва Володимир Бондаренко.

Це літо стане для енергетиків не меншим викликом, ніж будь-яка зима, — попри теплу і сонячну погоду, споживачам варто готуватися до відключень.