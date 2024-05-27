В «Эпицентре» в Харькове нашли еще одно тело

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Ракурс

На місці, де був відділ з продажу світильників в «Епіцентрі» у Харкові, знайшли ще одне тіло, повідомив начальник слідчого управління поліції області Сергій Болвінов.

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Триває і робота в лабораторії: протягом ночі спеціалісти змогли встановити особи ще двох жертв. Водночас пошуки не припиняються, на жаль, в гіпермаркеті можуть ще залишатися тіла, — написав Болвінов.

Нині відомо про 16 загиблих та 44 поранених внаслідок атаки рф 25 травня.

Також знайдено чотири фрагменти тіл людини.

Наразі безвісти зниклими вважаються сім людей. Проаналізовано відео з камер спостереження та встановлено, що в епіцентрі вибухів перебувало щонайменше 20 осіб.

У Харкові сьогодні оголошено жалобу.