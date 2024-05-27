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Ракурс
Фото: Сергій Болвінов/Facebook

В «Епіцентрі» у Харкові знайшли ще одне тіло (ФОТО)

27 тра 2024, 10:15
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На місці, де був відділ з продажу світильників в «Епіцентрі» у Харкові, знайшли ще одне тіло, повідомив начальник слідчого управління поліції області Сергій Болвінов.


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Триває і робота в лабораторії: протягом ночі спеціалісти змогли встановити особи ще двох жертв. Водночас пошуки не припиняються, на жаль, в гіпермаркеті можуть ще залишатися тіла, — написав Болвінов.

Нині відомо про 16 загиблих та 44 поранених внаслідок атаки рф 25 травня.

Також знайдено чотири фрагменти тіл людини.

Наразі безвісти зниклими вважаються сім людей. Проаналізовано відео з камер спостереження та встановлено, що в епіцентрі вибухів перебувало щонайменше 20 осіб.

У Харкові сьогодні оголошено жалобу.

Джерело: Ракурс


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