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Бойцы ССО совершили налет на позиции рф - ликвидировано 11, взято в плен трех россиян

Бойцы ССО совершили налет на позиции рф — ликвидировано 11, взято в плен трех россиян (ВИДЕО)

27 мая 2024, 14:18
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Воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ здійснили успішний наліт на російські позиції у Харківській області.


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Кадри бойової роботи українських спецпризначенців показала пресслужба ССО.

Під час атаки на позиції російських окупантів серед лісу або лісопосадки оператори 8-го полку спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича у ближньому бою застосовували стрілецьку зброю.

Також для знищення загарбників у бліндажах і окопах спецпризначенці використовували ручні гранати та одноразові гранатомети.

У ССО розповіли, що супротивник не встиг оговтатися, як на його позиціях вже були оператори бойової групи Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Источник: Ракурс


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