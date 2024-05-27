Ракурсhttps://racurs.ua/
Бійці ССО здійснили наліт на позиції рф - ліквідовано 11, взято у полон трьох росіян
Бійці ССО здійснили наліт на позиції рф — ліквідовано 11, взято у полон трьох росіян (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n195727-biyci-sso-zdiysnyly-nalit-na-pozyciyi-rf-likvidovano-11-vzyato-u-polon-troh-rosiyan-video.htmlРакурс
Воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ здійснили успішний наліт на російські позиції у Харківській області.
.
Кадри бойової роботи українських спецпризначенців показала пресслужба ССО.
Під час атаки на позиції російських окупантів серед лісу або лісопосадки оператори 8-го полку спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича у ближньому бою застосовували стрілецьку зброю.
Також для знищення загарбників у бліндажах і окопах спецпризначенці використовували ручні гранати та одноразові гранатомети.
У ССО розповіли, що супротивник не встиг оговтатися, як на його позиціях вже були оператори бойової групи Сил спеціальних операцій Збройних сил України.