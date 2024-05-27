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Бійці ССО здійснили наліт на позиції рф - ліквідовано 11, взято у полон трьох росіян

Бійці ССО здійснили наліт на позиції рф — ліквідовано 11, взято у полон трьох росіян (ВІДЕО)

27 тра 2024, 14:18
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Воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ здійснили успішний наліт на російські позиції у Харківській області.


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Кадри бойової роботи українських спецпризначенців показала пресслужба ССО.

Під час атаки на позиції російських окупантів серед лісу або лісопосадки оператори 8-го полку спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича у ближньому бою застосовували стрілецьку зброю.

Також для знищення загарбників у бліндажах і окопах спецпризначенці використовували ручні гранати та одноразові гранатомети.

У ССО розповіли, що супротивник не встиг оговтатися, як на його позиціях вже були оператори бойової групи Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Джерело: Ракурс


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