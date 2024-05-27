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Последствия российского обстрела Снегиревки, фото: ГСЧС

Рашисты нанесли ракетный удар по Снегиревке — двое погибших (ФОТО, ВИДЕО)

27 мая 2024, 17:32
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Російські загарбники сьогодні, 27 травня, завдали ракетного удару по місту Снігурівка Миколаївської області.


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Під обстрілом ворога опинилися цивільні об'єкти — виникла пожежа кав’ярні, автомагазину та шиномонтажу, вибуховою хвилею пошкоджено автомийку самообслуговування. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 300 кв. м. Під час розбору завалів було виявлено тіла двох загиблих людей.

Ще п’ять людей постраждали, двоє з них — 17-річні дівчина та хлопець.

Наслідки російського обстрілу Снігурівки, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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