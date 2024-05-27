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Наслідки російського обстрілу Снігурівки, фото: ДСНС
Рашисти завдали ракетного удару по Снігурівці — двоє загиблих (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n195735-rashysty-zavdaly-raketnogo-udaru-po-snigurivci-dvoie-zagyblyh-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 27 травня, завдали ракетного удару по місту Снігурівка Миколаївської області.
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Під обстрілом ворога опинилися цивільні об'єкти — виникла пожежа кав’ярні, автомагазину та шиномонтажу, вибуховою хвилею пошкоджено автомийку самообслуговування. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 300 кв. м. Під час розбору завалів було виявлено тіла двох загиблих людей.
Ще п’ять людей постраждали, двоє з них — 17-річні дівчина та хлопець.