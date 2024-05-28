Второй за неделю блок АЭС вывели из ремонта в Украине

В Украине вывели из ремонта еще один блок АЭС, фото: Минэнерго

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В Україні після ремонту до енергомережі підключено атомний блок однієї з АЕС.

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Плановий ремонт блока завершили на три дні раніше запланованого терміну. Наразі блок набирає потужність. Він додасть до енергосистеми 1000 МВт потужності. Про це сьогодні, 28 травня, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.

Зазначається, що це вже другий блок АЕС, на якому атомники цьогоріч провели необхідні ремонтні роботи. Ще один енергоблок АЕС було приєднано до мережі 26 травня.

Завдяки цьому, а також сприятливим для роботи сонячних електростанцій погодним умовам на поточну добу застосування обмежень наразі не передбачається.