Второй за неделю блок АЭС вывели из ремонта в Украине

Второй за неделю блок АЭС вывели из ремонта в Украинеhttps://racurs.ua/n195752-vtoroy-za-nedelu-blok-aes-vyveli-iz-remonta-v-ukraine.htmlРакурс
В Україні після ремонту до енергомережі підключено атомний блок однієї з АЕС.
Плановий ремонт блока завершили на три дні раніше запланованого терміну. Наразі блок набирає потужність. Він додасть до енергосистеми 1000 МВт потужності. Про це сьогодні, 28 травня, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.
Зазначається, що це вже другий блок АЕС, на якому атомники цьогоріч провели необхідні ремонтні роботи. Ще один енергоблок АЕС було приєднано до мережі 26 травня.
Завдяки цьому, а також сприятливим для роботи сонячних електростанцій погодним умовам на поточну добу застосування обмежень наразі не передбачається.
Водночас до планових виходів у ремонт готуються ще кілька атомних блоків, що важливо для їх безперебійної роботи під час опалювального сезону. Тому обсяг генерації буде зменшуватися, — наголошують у відомстві.