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Ракурс
В Україні вивели з ремонту ще один блок АЕС, фото: Міненерго

Другий за тиждень блок АЕС вивели з ремонту в Україні

28 тра 2024, 11:01
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В Україні після ремонту до енергомережі підключено атомний блок однієї з АЕС.


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Плановий ремонт блока завершили на три дні раніше запланованого терміну. Наразі блок набирає потужність. Він додасть до енергосистеми 1000 МВт потужності. Про це сьогодні, 28 травня, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.

Зазначається, що це вже другий блок АЕС, на якому атомники цьогоріч провели необхідні ремонтні роботи. Ще один енергоблок АЕС було приєднано до мережі 26 травня.

Завдяки цьому, а також сприятливим для роботи сонячних електростанцій погодним умовам на поточну добу застосування обмежень наразі не передбачається.

Водночас до планових виходів у ремонт готуються ще кілька атомних блоків, що важливо для їх безперебійної роботи під час опалювального сезону. Тому обсяг генерації буде зменшуватися, — наголошують у відомстві.

Джерело: Ракурс


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