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В Україні не планується вимкнень світла на 28 травня, фото: GoodFon
Світло 28 травня в Україні вимикати не планують — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n195738-svitlo-28-travnya-v-ukrayini-vymykaty-ne-planuut-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні на завтра, 28 травня, наразі не плануються вимкнення електроенергії.
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Про це повідомила прес-служба «Укренерго».
28 травня відключення не прогнозуються, — вказано в повідомленні. — При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково.