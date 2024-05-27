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Ракурс
В Україні не планується вимкнень світла на 28 травня, фото: GoodFon

Світло 28 травня в Україні вимикати не планують — Укренерго

27 тра 2024, 18:59
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В Україні на завтра, 28 травня, наразі не плануються вимкнення електроенергії.


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Про це повідомила прес-служба «Укренерго».

28 травня відключення не прогнозуються, — вказано в повідомленні. — При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково.

Джерело: Ракурс


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