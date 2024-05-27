В Україні не планується вимкнень світла на 28 травня, фото: GoodFon

https://racurs.ua/ua/n195738-svitlo-28-travnya-v-ukrayini-vymykaty-ne-planuut-ukrenergo.html

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В Україні на завтра, 28 травня, наразі не плануються вимкнення електроенергії.

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Про це повідомила прес-служба «Укренерго».