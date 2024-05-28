Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне активизировали набор наемников в Африке, фото: «Пикабу»

Рашисты вербуют на войну наемников в Африке, обещая 2 тыс. долларов ежемесячно — ГУР

28 мая 2024, 15:27
999

росія значно активізувала кампанію з набору іноземних найманців для війни проти України Йдеться про рекрутинг живої сили у центральній Африці, зокрема в Руанді, Бурунді, Конґо та Уганді. Про це сьогодні, 28 травня, повідомляється на сайті Головного управління розвідки Міноборони України.


.

Зазначається, що вербуванням африканців для їхньої участі у «мʼясних» штурмах на українській землі займається спеціально створений підрозділ міністерства оборони рф.

Найманців заманюють стартовою грошовою виплатою у розмірі 2000 доларів за підписання контракту, обіцяють щомісячне забезпечення у 2200 доларів, медичне страхування, а також — російський паспорт для солдата і членів його сім’ї, — розповіли в ГУР.

У ГУР зауважили, що на початку травня стало відомо про масове дезертирство з окупаційної армії завербованих Москвою найманців з Непалу.

Тоді втеча непальців, закріплених за військовою частиною 29328 зс рф, була спричинена величезними втратами у «м'ясних штурмах», жорстоким ставленням московитських польових командирів, включно із позасудовими стратами за відмову від виконання наказів йти на вірну смерть, а також — невиплатою обіцяних грошей.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров