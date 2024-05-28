Росіяни активізували набір найманців в Африці, фото: «Пикабу»

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росія значно активізувала кампанію з набору іноземних найманців для війни проти України Йдеться про рекрутинг живої сили у центральній Африці, зокрема в Руанді, Бурунді, Конґо та Уганді. Про це сьогодні, 28 травня, повідомляється на сайті Головного управління розвідки Міноборони України.

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Зазначається, що вербуванням африканців для їхньої участі у «мʼясних» штурмах на українській землі займається спеціально створений підрозділ міністерства оборони рф.

Найманців заманюють стартовою грошовою виплатою у розмірі 2000 доларів за підписання контракту, обіцяють щомісячне забезпечення у 2200 доларів, медичне страхування, а також — російський паспорт для солдата і членів його сім’ї, — розповіли в ГУР.

У ГУР зауважили, що на початку травня стало відомо про масове дезертирство з окупаційної армії завербованих Москвою найманців з Непалу.

Тоді втеча непальців, закріплених за військовою частиною 29328 зс рф, була спричинена величезними втратами у «м'ясних штурмах», жорстоким ставленням московитських польових командирів, включно із позасудовими стратами за відмову від виконання наказів йти на вірну смерть, а також — невиплатою обіцяних грошей.