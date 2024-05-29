Армия рф ударила по Краснополью на Сумщине. Фото:

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Армія росії здійснила обстріл селища Краснопілля Сумської області.

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У вівторок вранці, 29 травня, окупанти вдарили по центру населеного пункту. Влучання відбулося між адміністративною будівлею та будинком культури. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на в. о. голови Краснопільської громади Ірину Юхту.

Попередньо відомо про двох загиблих цивільних. Також є поранені мирні мешканці.

В ОВА поінформували, що сьогодні вранці у небі над Сумщиною сили протиповітряної оборони знищили російську ракету. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку і про те, що зафіксована швидкісна ціль через Сумську область в напрямку Чернігівщини.

Також вночі та зранку росіяни здійснили два обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Обстрілів зазнали Шалигинська та Конотопська громади. По першій ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї, а другу атакував ракетою.

Нагадаємо, 28 травня російські дрони атакували місто Очаків на Миколаївщині й вдарили по цивільному об'єкту. Ворог поцілив у двоповерхову будівлю, в якій знаходиться магазин і фітнес-зал. Виникла пожежа, але ніхто не постраждав.

Джерело: «Суспільне»