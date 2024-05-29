Бойцы ВСУ уничтожили российскую БМП в Харьковском направлении. Фото:

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Російська армія продовжує втрачати техніку та особовий склад у Харківській області.

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Зокрема, бійці підрозділу «Перун» 42-ї окремої механізованої бригади знищили ворожу БМП на Харківському напрямку. Про це 29 травня прес-служба Сухопутних військ Збройних сил України повідомила у Telegram.

На кадрах, які опублікували військові видно, що дрон виявив та завдав удару по одній із бойових машин піхоти загарбників, яка рухалась польовою дорогою вздовж лісосмуги. Росіяни встигли покинути БМП, але саму техніку БпЛА все ж уразив.

А в Державній прикордонній службі України показали, як на Вовчанському напрямку дроном-камікадзе вдарили по ворожих позиціях, біля яких у лісосмузі накопичувались окупанти та переміщували майно.

Нагадаємо, військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ показали на відео результат успішного нальоту на російські позиції у Харківській області.