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Ракурс
Ведение огня по российским захватчикам, скриншот видео

Работа украинского «Абрамса» по рашистам в районе Авдеевки попала на видео

29 мая 2024, 19:45
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Відео ведення вогню по рашистах українським танком M1 Abrams 47-ї окремої механізованої бригади було сьогодні, 29 травня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.


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Зазначається, що це відео архівне, воно показує ведення вогню по позиціях ворога в районі Авдіївського коксохімічного заводу.

Источник: Ракурс


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