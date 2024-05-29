Работа украинского «Абрамса» по рашистам в районе Авдеевки попала на видео

Ведение огня по российским захватчикам, скриншот видео

https://racurs.ua/n195802-rabota-ukrainskogo-abramsa-po-rashistam-v-rayone-avdeevki-popala-na-video.html

Ракурс

Відео ведення вогню по рашистах українським танком M1 Abrams 47-ї окремої механізованої бригади було сьогодні, 29 травня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

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Зазначається, що це відео архівне, воно показує ведення вогню по позиціях ворога в районі Авдіївського коксохімічного заводу.