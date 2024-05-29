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Ракурс
Ведення вогню по російських загарбниках, скріншот відео

Робота українського «Абрамса» по рашистах в районі Авдіївки потрапила на відео

29 тра 2024, 19:45
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Відео ведення вогню по рашистах українським танком M1 Abrams 47-ї окремої механізованої бригади було сьогодні, 29 травня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.


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Зазначається, що це відео архівне, воно показує ведення вогню по позиціях ворога в районі Авдіївського коксохімічного заводу.

Джерело: Ракурс


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