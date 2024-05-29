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Знищення водного скутера рашистів, скріншот відео
Прикордонники дронами знищили плавзасіб окупантів на Херсонщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n195797-prykordonnyky-dronamy-znyschyly-plavzasib-okupantiv-na-hersonschyni-video.htmlРакурс
Українські прикордонники на Херсонщині за допомогою дронів знищили плавзасіб окупантів.
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Відповідне відео сьогодні, 29 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
FPV-дронами та скидами аеророзвідка ДПСУ завдала удару по ворожому екіпажу водного скутера на Херсонщині. Втрати загарбників уточнюються, — вказано в описі відео.