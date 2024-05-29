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Ракурс
Уничтожение водного скутера рашистов, скриншот видео

Пограничники дронами уничтожили плавсредство оккупантов на Херсонщине (ВИДЕО)

29 мая 2024, 16:56
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Українські прикордонники на Херсонщині за допомогою дронів знищили плавзасіб окупантів.


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Відповідне відео сьогодні, 29 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

FPV-дронами та скидами аеророзвідка ДПСУ завдала удару по ворожому екіпажу водного скутера на Херсонщині. Втрати загарбників уточнюються, — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


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