Українські прикордонники на Херсонщині за допомогою дронів знищили плавзасіб окупантів.

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Відповідне відео сьогодні, 29 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

FPV-дронами та скидами аеророзвідка ДПСУ завдала удару по ворожому екіпажу водного скутера на Херсонщині. Втрати загарбників уточнюються, — вказано в описі відео.