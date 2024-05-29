Штурм российских позиций роботом, скриншот видео

https://racurs.ua/n195807-kak-robot-lut-shturmuet-pozicii-vraga-pokazali-sily-oborony-video.html

Ракурс

У Силах оборони показали, як український робот «Лють» штурмує позиції рашистів.

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Відповідне відео сьогодні, 29 травня, опубліковане у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Робот «Лють» атакує позиції росіян і прикриває наших захисників при штурмі. Військовим сподобалось, що ним легко управляти, та відзначили високий рівень радіо- й відеозвʼязку робота, а також його гарний приціл та ведення автоматичного вогню і вдень, і вночі, — зазначається в описі відео.

Зазначається, що робота також можна використовувати в обороні як мобільну вогневу точку, яка може переміщуватись по позиції, вести вогонь з декількох позицій або бути як спостережний пункт.