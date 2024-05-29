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Ракурс
Штурм российских позиций роботом, скриншот видео

Как робот «Лють» штурмует позиции врага, показали Силы обороны (ВИДЕО)

29 мая 2024, 22:10
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У Силах оборони показали, як український робот «Лють» штурмує позиції рашистів.


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Відповідне відео сьогодні, 29 травня, опубліковане у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Робот «Лють» атакує позиції росіян і прикриває наших захисників при штурмі. Військовим сподобалось, що ним легко управляти, та відзначили високий рівень радіо- й відеозвʼязку робота, а також його гарний приціл та ведення автоматичного вогню і вдень, і вночі, — зазначається в описі відео.

Зазначається, що робота також можна використовувати в обороні як мобільну вогневу точку, яка може переміщуватись по позиції, вести вогонь з декількох позицій або бути як спостережний пункт.

Технологій на фронті ніколи не буде багато, цей напрям потрібно постійно розвивати, постійно створювати інновації, адже на кону головне — життя наших захисників, — наголошують у Силах оборони. — У UNITED24 триває збір на роботів, зокрема на Лють, долучайтесь до нього й підсилюйте військових. Нехай воюють роботи.

Источник: Ракурс


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