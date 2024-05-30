Масштабный удар армии рф: ПВО сбила 7 из 11 крылатых ракет и все 32 «шахеда»

https://racurs.ua/n195810-masshtabnyy-udar-armii-rf-pvo-sbila-7-iz-11-krylatyh-raket-i-vse-32-shaheda.html

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Вночі російські воєнні злочинці вдарили по військових об'єктах та критичній інфраструктурі України.

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Ціллю атаки були військові об'єкти та критична інфраструктура, зокрема місто Старокостянтинів на Хмельниччині.

Армія рф застосувала:

вісім зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині;

11 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС%;

32 «шахеди».

Українська ППО збила:

сім крилатих ракет Х-101/Х-555;

32 «шахеди».

Повітряні ціли знищені у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей, повідомили Повітряні сили.

Уночі росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Харкова — на місці прильоту спалахнула пожежа

Як повідомив мер Ігор Терехов, перебито газогін, постраждали й навколишні будинки — багато вибитих вікон. Постраждало щонайменше четверо людей.