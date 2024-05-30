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Масштабный удар армии рф: ПВО сбила 7 из 11 крылатых ракет и все 32 «шахеда»

Масштабный удар армии рф: ПВО сбила 7 из 11 крылатых ракет и все 32 «шахеда»

30 мая 2024, 08:08
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Вночі російські воєнні злочинці вдарили по військових об'єктах та критичній інфраструктурі України.


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Ціллю атаки були військові об'єкти та критична інфраструктура, зокрема місто Старокостянтинів на Хмельниччині.

Армія рф застосувала:

  • вісім зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині;
  • 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС%;
  • 32 «шахеди».

Українська ППО збила:

  • сім крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 32 «шахеди».

Повітряні ціли знищені у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей, повідомили Повітряні сили.

Уночі росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Харкова — на місці прильоту спалахнула пожежа

Як повідомив мер Ігор Терехов, перебито газогін, постраждали й навколишні будинки — багато вибитих вікон. Постраждало щонайменше четверо людей.

Источник: Ракурс


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