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Масштабний удар армії рф: ППО збила 7 з 11 крилатих ракет і всі 32 «шахеди»
Масштабний удар армії рф: ППО збила 7 з 11 крилатих ракет і всі 32 «шахеди»https://racurs.ua/ua/n195810-masshtabnyy-udar-armiyi-rf-ppo-zbyla-7-z-11-krylatyh-raket-i-vsi-32-shahedy.htmlРакурс
Вночі російські воєнні злочинці вдарили по військових об'єктах та критичній інфраструктурі України.
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Ціллю атаки були військові об'єкти та критична інфраструктура, зокрема місто Старокостянтинів на Хмельниччині.
Армія рф застосувала:
- вісім зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині;
- 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС%;
- 32 «шахеди».
Українська ППО збила:
- сім крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 32 «шахеди».
Повітряні ціли знищені у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей, повідомили Повітряні сили.
Уночі росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Харкова — на місці прильоту спалахнула пожежа
Як повідомив мер Ігор Терехов, перебито газогін, постраждали й навколишні будинки — багато вибитих вікон. Постраждало щонайменше четверо людей.