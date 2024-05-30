Оккупанты снова начали штурмовать остров Нестрига. Карта: DeepState

https://racurs.ua/n195830-okkupanty-snova-nachali-shturmovat-ostrov-nestriga-komandovanie.html

Ракурс

Російська армія знову пішла на штурм острова Нестрига в Херсонській області.

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Загалом на Півдні українські захисники відбили 19 спроб штурмів, з них 12 було на Оріхівському напрямку, де розташовані кілька населених пунктів. Найбільше атак зафіксовано у районі Старомайорського. На Лівобережжі було сім спроб ворога просунутися вперед. Росіяни штурмували не лише Кринки, але й острів Нестрига. Про це речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, острів Нестрига має стратегічне значення, як для окупантів, так і для ЗСУ. Фактично він є правобережжям, а росіяни також хочуть мати плацдарм з правого берега Дніпра.

Плетенчук упевнений, що загострення на лінії бойового зіткнення пов’язане підготовкою до Саміту миру, який відбудеться 15−16 червня у Швейцарії.

Нагадаємо, 28 квітня Сили оборони України звільнили від російських загарбників острів Нестрига у Херсонській області, який безпосередньо входить до дельти Дніпра й тривалий час лишався сірою зоною. На Херсонщині є загалом тисячі дрібних островів, які містяться у гирлі Дніпра. Місцеві називають їх плавнями.