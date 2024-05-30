Энтони Блинкен пообещал Украине 1 млн. снарядов. Фото:

https://racurs.ua/n195838-blinken-poobeschal-ukraine-1-mln-snaryadov-v-ramkah-cheshskoy-iniciativy.html

Ракурс

Україна до кінця 2024 року може отримати до мільйона снарядів.

.

Таку кількість боєприпасів ЗСУ мають отримати завдяки чеській ініціативі. Чехія відіграє «життєво важливу» роль у підтримці України надає — зброю, бере участь у навчанні військових, координує поставки снарядів, а також допомагає українським біженцям. Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив під час візиту до Чехії, передає «Голос Америки».

Особливо я хочу привітати роботу Чехії в тому, щоб знайти по світу необхідні боєприпаси, яких Україна потребує на полі бою, включаючи снаряди калібрів 155-мм та 152-мм. Це критично важливо. До кінця року ми очікуємо, що ініціатива під керівництвом Чехії забезпечить майже мільйон снарядів для України, — заявив він.

Американський держсек додав, що Прага надіслала Києву 600 млн дол. прямої військової допомоги, а до кінця 2024 року надасть ще 6 млрд дол. на техніку та навчить приблизно 9 тис. бійців ЗСУ. Також чеські підприємства ремонтують радянську техніку для України.

Нагадаємо, 30 червня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що поставки боєприпасів для українського війська у рамках чеської ініціативи розпочнуться з червня. ЗСУ щомісяця отримуватимуть від 50 до 100 тис. снарядів великого калібру.

Джерело: «Голос Америки»