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ЗСУ щомісяця отримуватимуть від 50 до 100 тис. снарядів. Фото: ОП

ЗСУ щомісяця отримуватимуть від 50 до 100 тис. снарядів — МЗС Чехії

30 тра 2024, 16:49
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Збройні сили України отримуватимуть від 50 до 100 тис. снарядів великого калібру на місяць.


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Поставки такої кількості боєприпасів для українського війська розпочнеться з червня цього року. Це снаряди, які будуть закуплені у рамках чеської ініціативи. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає «Європейська правда».

Дуже скоро будуть перші фізичні постачання в Україну, ми очікуємо їх у червні, — зазначив він.

Зазначається, що про перші постання снарядів для ЗСУ в червні раніше заявляв спеціальний представник Чехії з питань реконструкції України Томаш Копечний.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що до кінця поточного року Україна має отримати 500 тис. снарядів у межах чеської ініціативи.

Однак наразі чеську ініціативу щодо боєприпасів для України фінансово підтримали лише чотири країни — Канада, Данія, Нідерланди та Португалія. Хоча раніше ця ініціатива забезпечила фінансові зобов’язання 18 країн, переважно членів Євросоюзу й НАТО.

Джерело: «Європейська правда»

Джерело: Ракурс


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