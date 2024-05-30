ЗСУ щомісяця отримуватимуть від 50 до 100 тис. снарядів. Фото: ОП

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Збройні сили України отримуватимуть від 50 до 100 тис. снарядів великого калібру на місяць.

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Поставки такої кількості боєприпасів для українського війська розпочнеться з червня цього року. Це снаряди, які будуть закуплені у рамках чеської ініціативи. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає «Європейська правда».

Дуже скоро будуть перші фізичні постачання в Україну, ми очікуємо їх у червні, — зазначив він.

Зазначається, що про перші постання снарядів для ЗСУ в червні раніше заявляв спеціальний представник Чехії з питань реконструкції України Томаш Копечний.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що до кінця поточного року Україна має отримати 500 тис. снарядів у межах чеської ініціативи.

Однак наразі чеську ініціативу щодо боєприпасів для України фінансово підтримали лише чотири країни — Канада, Данія, Нідерланди та Португалія. Хоча раніше ця ініціатива забезпечила фінансові зобов’язання 18 країн, переважно членів Євросоюзу й НАТО.

Джерело: «Європейська правда»