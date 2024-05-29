Лише чотири країни виділили кошти на закупівлю снарядів для України. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n195792-lyshe-chotyry-krayiny-vydilyly-koshty-na-zakupivlu-snaryadiv-dlya-ukrayiny.html

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Чеську ініціативу щодо боєприпасів для України фінансово підтримали одиниці.

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Ця ініціатива забезпечила фінансові зобов’язання 18 країн, переважно членів ЄС і НАТО. Однак зараз лише чотири країни виділили гроші на закупівлю снарядів для ЗСУ. Виконали свою обіцянку Канада, Данія, Нідерланди та Португалія. Про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова, повідомляє Euractiv.

Очільника чеського Міноборони зазначила, що Прага не може купувати боєприпаси в борг. Тому й закупівлі поки розпочати не можна.

Кошти надходять до нас поступово; ми не можемо купувати боєприпаси в борг. Якщо деякі країни підписали меморандум, але ще не відправили кошти, ми не можемо розпочати закупівлі. Це свого роду заклик до тих урядів, які вже підписали меморандуми, надіслати гроші, — розповіла.

Нагадаємо, прем'єр-міністер Данії Метте Фредеріксен заявила, що до кінця поточного року Україна має отримати 500 тис. снарядів у межах чеської ініціативи. Перші постачання мають надійти не пізніше червня. Перші десятки тисяч боєприпасів калібру 155 мм будуть доставлені в червні. До цієї ініціативи долучилися 15 країн ЄС та НАТО і сумарно виділили на її фінансування 1,6 млрд євро.