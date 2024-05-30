ФРГ объявил о пакете военной помощи Украине на 500 млн дол. Фото:

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Новий пакет військової допомоги Україні надасть Німеччина.

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До цього пакету увійде озброєння загальною вартістю 500 млн євро. Таку заяву міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зробив 30 травня під час свого візиту до Одеси. Про це агентство DPA повідомило у Twitter.

Більш детальних подробиць про пакет допомоги Україні від Міноборони Німеччини поки що немає.

Однак видання Welt повідомило, що пакет включатиме танки Leopard, ракети до зенітно-ракетних комплексів IRIS-T, безпілотники, артилерійські боєприпаси, стрілецькі набої та запчастини до гаубиць і бронетехніки.

Нагадаємо, 29 травня Швеція оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Вартість техніки та озброєння, яке буде в цьому пакеті, становить 1,3 млрд дол. ЗСУ передадуть два літаки радіолокаційної розвідки та управління ASC 890, винищувач Rb 99, гусеничні бронетранспортери Pansarbandvagn 302, артилерійські боєприпаси калібру 155-мм та ракети AIM-120 AMRAAM.

Джерела: DPA, Welt