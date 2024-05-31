Российские корабли из Черного моря продолжают угрожать Украине, фото: abal.com.ua

https://racurs.ua/n195843-pyat-rossiyskih-korabley-nahodyatsya-v-chernom-i-azovskom-moryah-infografika.html

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У Чорному морі станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 31 травня, перебувають два ворожі кораблі, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

В Азовському морі перебувають три ворожі кораблі.

У Середземному морі — два ворожі кораблі, серед яких один носій «Калібрів» із загальним залпом до восьми ракет.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — жодного судна;

до Чорного моря — три судна, жодне з них не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.