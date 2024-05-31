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Российские корабли из Черного моря продолжают угрожать Украине, фото: abal.com.ua
Пять российских кораблей находятся в Черном и Азовском морях (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n195843-pyat-rossiyskih-korabley-nahodyatsya-v-chernom-i-azovskom-moryah-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 31 травня, перебувають два ворожі кораблі, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
В Азовському морі перебувають три ворожі кораблі.
У Середземному морі — два ворожі кораблі, серед яких один носій «Калібрів» із загальним залпом до восьми ракет.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — жодного судна;
- до Чорного моря — три судна, жодне з них не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.