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Ракурс
Російські кораблі з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: abal.com.ua

П’ять російських кораблів перебувають у Чорному та Азовському морях (ІНФОГРАФІКА)

31 тра 2024, 09:05
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У Чорному морі станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 31 травня, перебувають два ворожі кораблі, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

В Азовському морі перебувають три ворожі кораблі.

У Середземному морі — два ворожі кораблі, серед яких один носій «Калібрів» із загальним залпом до восьми ракет.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — жодного судна;
  • до Чорного моря — три судна, жодне з них не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Джерело: Ракурс


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