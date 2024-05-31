Российская атака уничтожила трансформаторную подстанцию ​​на Киевщине, фото:

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У Києві внаслідок російської ранкової ракетної атаки знищено трансформаторну підстанцію в Голосіївському районі.

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Про це сьогодні, 31 травня, повідомила прес-служба ДТЕК.

Сьогодні зранку уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі столиці, — вказано в повідомленні. — Як тільки дозволила безпекова ситуація, енергетики ДТЕК почали повертати світло.

Зазначається, що на 8.10 вдалося заживити більшість будинків за резервними джерелами, проте без світла залишаються близько 10 приватних будинків і одне комерційне приміщення.

До кінця дня маємо повернути електрику, — зазначили у ДТЕК.

Нагадаємо, Командування Повітряних сил повідомляло, що в ніч на сьогодні рашисти атакували Київ крилатою ракетою «Іскандер-К», запущеною з Курської області рф.